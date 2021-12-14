100 kilodan 2 kilo çıkıyor! Şifa kaynağının kilosu 600 TL!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zeytin sütü rağbet görüyor. Organik zeytinler taş değirmende ezilerek özel yağ üretimi yapılıyor. Zeytin sütünün kilogram fiyatı 400 - 600 TL arasında değişiklik gösteriyor. Peki zeytin sütü hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte detaylar…

Edremit Körfezinde tamamen organik bir şekilde üretimi yapılan ve tek tek elle toplanan zeytinlerin taş değirmende ezilmesi ve ardından hiçbir baskı işlemi yapılmadan kendi kendine damla damla birikmesi ile zeytin hamurundan çıkan yağ olan zeytin sütü yüksek e vitamini, A.D.K vitaminleri ve yanı sıra polifenoller ve yüzlerce mikro besin içerir.

KOLESTEROLE, TANSİYONA BİREBİR!

Zeytin sütü kalp damar sağlığına, kötü kolesterolü düşürmeye ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olarak ifade ediliyor.

YÜZLERCE YILLIK SİSTE KULLANILIYOR

Aile geleneği olarak 3 nesil zeytin ve zeytinyağı üreticisi Erdinç Tügen, Ayvalık'ın Mutluköy'ünde yüzlerce yıllık taş baskı sistemi ile zeytin sütü üretimi yapıyor.

"ANNE SÜTÜNE BENZEYEN İLK YAĞDIR"

Zeytin sütü üretimi yapan Erdinç Tügen "Zeytin sütü tabiri zeytin tanesini iki parmağınızın arasında sıkıştırdığınızda beyaz bir şekilde avcunuzun içine damlar. Bu beyazlık zeytindeki saflığı, anne sütü gibi olduğu içinde süt ibaresini buradan alır. Zeytin tanesinin içinden damlayan o damlacık zeytinin ilk yağıdır. Saf, tamamen doğal ve anne sütüne benzeyen ilk yağdır. Zeytin sütü tabiri buradan çıkmıştır" dedi.

Tamamen doğal ve organik yollar ile üretim yaptıklarını ifade eden Tügen, "Zeytinleri değirmenimize granit taş değirmenimizin içerisine zeytinlerimizi bütün olarak attığımızda birinci derecede on dakika çevirip hamur haline getirdiğimizde bu hamur, elimizde sıkıştırdığımızda oluşan damlacıkların çoğalması ile hamur kendine zeytinyağını salgılar. Bunun adına da zeytin sütü denir. Bu hamurun üzerinde birikim yapar. Bu birikimi de kepçe ile hamurun üzerinden alırsınız. Kimi tabir ile hamur yağı da denilebilir. Zeytin sütü de denilebilir. Bu yağ ilk yağdır. Zeytin tanesinin granit taş ile ezilmesinden ilk on dakikada hamurun üzerine salgılamış olduğu yağıdır" diye konuştu.

"100 KİLOGRAMDA 2 KİLOGRAM GİBİ ÇIKAR"

Çok az miktarda üretim yapabildiklerini ifade eden Erdinç Tügen, "100 kilogram zeytini taşta hamur haline getirdiğimizde bu hamurun üzerinde bir, bir buçuk bilemedin 2 kilogram bir yağ salgılar. Bu iki kilogram zeytin sütüdür. Takribi 100 kilogramda 2 kilogram gibi çıkar ve biz bunu alırız" dedi.

600 TL'DEN SATILIYOR

Az miktarda üretimi yapıldığı için fiyatı 400 ile 600 lira arasında değişen zeytin sütü az bilinen bir zeytinyağı olarak karşımıza çıkıyor.