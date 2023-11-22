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100 Filistinli hasta İstanbul'da

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Giriş: 22.11.2023 16:30
Gazze'den tahliye edilen 100 Filistinli hasta tedavi için İstanbul'a getirildi. Son durumu A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
100 Filistinli hasta İstanbul’da
100 Filistinli hasta İstanbul'da
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