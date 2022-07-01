100 bin lira değerinde hırsızlık!

İstanbul’da bir elektrikçiye giren 5 hırsız alarmın çalmasına ve vatandaşların müdahalesine rağmen soyguna devam etti. 100 bin liralık ürün çalan hırsızlar, kendilerine engel olmaya çalışan vatandaşları satırla tehdit ettiler. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.