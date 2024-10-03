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10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı

10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 11:28
Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçti ancak tartışmalar devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini kabul ederek fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi. Garipoğlu'nun mezarında Adli Tıp ekipleri tarafından açıldı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
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Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı
Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı
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