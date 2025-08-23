23 Ağustos 2025, Cumartesi
10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplamda 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan F.Y. (36) saklandığı adreste yakalandı.