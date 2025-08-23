10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

23 Ağustos 2025, Cumartesi

23.08.2025 20:47
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplamda 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan F.Y. (36) saklandığı adreste yakalandı.
