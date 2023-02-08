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10 yaşındaki Emine Karataş 56 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2023 13:00
Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Emine Karataş 56 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
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