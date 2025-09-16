16 Eylül 2025, Salı

10 yaşındaki çocuğu bisikletini vermek istememesi üzerine döven 16 ve 13 yaşındaki 2 şahıs tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.09.2025 11:00
İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre 16 ve 13 yaşındaki 2 şahıs, 10 yaşında bisikletiyle gezen A.U.İ.’nin bisikletini kendilerine vermek istememesi üzerine bıçakla tehdit edip kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında 10 yaşındaki çocuğa araba çarpmasına neden olan şahıslar, etraf sakinleştiğinde hem mağdur çocuğu hem de bisikletini tekme ve tokatlarla darp etti. Baba ile 10 yaşındaki çocuğun şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken 2 şahsın tutuklanmasına karar verildi.
