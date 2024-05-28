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10 yaşında başlayan sevgi tutkuya dönüştü, iş yerini adeta müzeye çevirdi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 11:51
Sivas’ta yaşayan Süleyman Özpembe, yaklaşık 30 yıldır topladığı antikaları mağazada sergiliyor. Bin 200’den fazla eseri görücüye çıkaran antikasever, kurduğu dernek ile çevre illerden antika tutkunlarını Sivas’ta ağırlamak istiyor.
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