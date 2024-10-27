27 Ekim 2024, Pazar
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10 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getiren hareketler kamerada
Nevşehir’de 10 katlı bir apartmanın çatısına çıkan genç yaptığı hareketlerle yürekleri ağıza getirdi. Kimliği öğrenilemeyen genç, çatıya çıkarak spor hareketleri yapmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar da şaşkınlık içinde gencin hareketlerini cep telefonu ile kaydetti.