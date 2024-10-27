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10 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getiren hareketler kamerada

10 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getiren hareketler kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 12:28
Nevşehir’de 10 katlı bir apartmanın çatısına çıkan genç yaptığı hareketlerle yürekleri ağıza getirdi. Kimliği öğrenilemeyen genç, çatıya çıkarak spor hareketleri yapmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar da şaşkınlık içinde gencin hareketlerini cep telefonu ile kaydetti.
10 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getiren hareketler
10 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getiren hareketler
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