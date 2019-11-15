10 Kasım’da bir skandal görüntü de Beylikdüzü’nde ortaya çıktı! Atatürk fotoğrafına secde ettirdiler |Video
Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde kaydedilen skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi.
SKANDAL GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
İstanbul Ümraniye, Gaziantep ve Bursa'nın ardından Beylikdüzü'nde bir okulda düzenlenen anma töreninde öğrencilerin Atatürk fotoğrafı önünde secde ettiği ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde bulunan Fatma Şensoy İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında kürsüye çıkan çocuklar şiirler okudu. Etkinlikte bir çocuk elinde Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafı tutarken, diğer çocuklarda Atatürk ilkelerinin yazılı olduğu bez şeritleri tutarak fotoğraf önünde secde etti. Görüntüler bir veli tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Türkiye'nin birçok yerinde görülen benzer görüntülerin aynı koreografi ürünü olması dikkat çekti. Öğrencilerin secde ettiği görüntüler Milli Eğitim Bakanlığı'nı da harekete geçirirken, skandal koreografinin kim tarafından hazırlandığını merak ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.