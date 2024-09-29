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10 ilin 700 AFAD personeli Uludağ'da buluştu

10 ilin 700 AFAD personeli Uludağ'da buluştu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 17:29
Afetlere karşı çalışma kültürünü geliştirmek ve koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyeti kazanmak hedefiyle düzenlenen Marmara Bölgesi Akredite Ekipleri Kampı, 10 ilden 59 ekip, 169 araç ve 700 personelin katılımıyla Uludağ'da gerçekleşti.
10 ilin 700 AFAD personeli Uludağ’da buluştu
10 ilin 700 AFAD personeli Uludağ'da buluştu
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