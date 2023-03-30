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10 ilde eğitime kar engeli

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Giriş: 30.03.2023 08:21
Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkisini gösteriyor. Mart ayının son günlerinde etkili olan olumsuz hava 10 ilde de eğitime engel oldu.
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