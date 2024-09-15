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10 günlük aracın üzerine ağaç devrildi!

10 günlük aracın üzerine ağaç devrildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 20:18
Şehir merkezinde kaldırımda bulunan ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Araç sahibi aracını 10 gün önce aldığını belirterek daha kullanamadan devrilen ağacın azizliğine uğradığını belirterek mağdur olduğunu söyledi.
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10 günlük aracın üzerine ağaç devrildi!
10 günlük aracın üzerine ağaç devrildi!
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