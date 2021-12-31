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10 bin TL'lik kopya düzeneği! Pes dedirtti

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Giriş: 31.12.2021 12:48
Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir şahsın kurduğu düzenek pes dedirtti. Şüphe üzerine arama yapılan şahsın üzerinden elbisesinin yaka kısmının içine dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık ele geçirildi. Kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edilen şahıs, olay sonrası sınır dışı edildi.
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10 bin TL’lik kopya düzeneği! Pes dedirtti
10 bin TL'lik kopya düzeneği! Pes dedirtti
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