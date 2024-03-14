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10 bin lira değerindeki takıyı çalan hırsızlar kameraya yakalandı

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Giriş: 14.03.2024 14:36
Güncelleme:14.03.2024 14:37
Ankara’da takı dükkanından 10 bin lira değerinde bir gümüş zinciri çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.
10 bin lira değerindeki hırsızlık kamerada
10 bin lira değerindeki hırsızlık kamerada
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