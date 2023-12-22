1 yılda 10 binden fazla hayvan tedavi edildi! Son teknolojiyle donatılan bakım merkezi

Van'da bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanları en gelişmiş teknolojilerle tedavi ediliyor. Merkeze getirilen hayvanlar tedavileri ardından kontrollü olarak doğaya bırakılıyor.

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