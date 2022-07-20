20 Temmuz 2022, Çarşamba
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1 yaşındaki Muhammed feci şekilde can verdi! Bagajdan yola düşüp…
Şanlıurfa’dan Ankara’ya dönen ailenin olduğu hafif ticari araçta uyuyunca annesi tarafından aracın bagaj bölümüne bırakılan 1 yaşındaki Muhammed, hareket halindeki aracın bagaj kapısının açılmasının ardından bagajdan yola düştü. Üzerinden onlarca aracın geçtiği talihsiz bebek feci şekilde öldü.