1 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hareket kamerada

Bursa’da bir kafeteryada mama sandalyesinde oturan çocuk, boğazına kurabiye takılınca ölüm tehlikesi yaşadı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden anne; panik içinde bağırmaya başlayınca yardımına işletme sahibi yetişti. Heimlich manevrasıyla minik çocuğun hayata dönmesine vesile olan işletme sahibi o anları anlattı. Hayat kurtaran hareket de kameraya yansıdı.