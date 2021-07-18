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1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı! Kurban keseceklere rueff yöntemini önerdi

İHA
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Giriş: 18.07.2021 13:03
Düzceli Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban keseceklere hayvanlara eziyet edilmeden yatırmanın püf noktalarını anlattı. 1 tona yakın kurbanlıkları bir ip yardımı ile tek başına yatıran ve kurbanın yatırılması sırasında yaşanacak kazaların engellenmesi için 'Rueff'' tekniğini öneren Karanfil, “Bu yöntem hem eti hem de kurban keseceklerin güçlerinden tasarruf ettiriyor” dedi.
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