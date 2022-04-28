1 milyar TL'lik kripto para vurgunu davasında Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya'dan flaş açıklama! Kaçma planı yapan kim?

Kocaeli'de dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşları 1 milyar TL dolandırdıkları iddia edilen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya ile Muhammed Satıroğlu’nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Sadun Kaya; bir diğer sanık Muhammed Satıroğlu’nun öldürülen gazeteci Güngör Arslan’la cezaevinde aynı odada kaldığını ve dava sebebiyle kendisiyle kaçma planı yaptığını söyledi. Mahkeme başkanı, Sadun Kaya’nın 10 milyon TL kefaletle tahliye olmasına karar verdi.