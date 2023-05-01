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1 Mayıs’ta İstanbul’da hangi yollar kapalı? İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri

A Haber
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Giriş: 01.05.2023 08:52
İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri Maltepe ve Taksim'de yapılacak. Etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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