1 Mayıs koronavirüs tablosunu açıklandı! İyileşenlerin sayısı 80 bini geçti

Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan açıklanan son dakika verilerine gören bugün 81.302 kişi ise sağlığına kavuştu.

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