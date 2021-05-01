- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
1 Mayıs koronavirüs tablosunu açıklandı! İyileşenlerin sayısı 80 bini geçti
Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan açıklanan son dakika verilerine gören bugün 81.302 kişi ise sağlığına kavuştu.