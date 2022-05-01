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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü! Karanfil bıraktılar

A Haber
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Giriş: 01.05.2022 10:23
İşçilerin hakları için mücadelesinden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de kutlanıyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, A Haber'e açıklamalarda bulundu. Atalay, "Son 2 senedir salgın dolayısıyla istediğimiz şekilde kutlama imkanımız olmadı. Seneye İstanbul başta olmak üzere geniş kapsamlı büyük bir 1 Mayıs mitingi yaparız." dedi.
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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