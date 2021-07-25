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1 liralık maske için bin 50 lira ödedi | Kırıkkale'de pes dedirten olay!

İHA
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Giriş: 25.07.2021 01:28
Güncelleme:25.07.2021 01:28
Korona virüsü (Covid-19) pozitif vaka sayısında en yüksek 5 ilden biri olan Kırıkkale’de yapılan denetimlerde, maske takmak istemeyen bir kadın, “yaz cezamı” diyerek para cezasını göze aldı. Ekipler ise kadına bin 50 lira ceza uyguladı. Öte yandan denetim yapan ekipler 'maskem yok' bahanesine karşın vatandaşlara tek tek maske dağıtırken akraba olmayanları ise sosyal mesefa kuralına uygmaya davet etti.

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1 liralık maske için bin 50 lira ödedi
1 liralık maske için bin 50 lira ödedi
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