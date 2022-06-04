1 kuruştan tam 10 bin lira kazanabilirsiniz!

Alışverişlerde küsuratlı satılan ürünlerde para üstü talep edilmedikçe ödenmiyor. Bu paralar birikerek büyük meblağlara çıkabiliyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, alışverişte 1, 5, 10 kuruş para üstünü 'Bozuk para yok' gerekçesiyle ödemeyen firmalara dava açılabileceğini söyledi. Gündüz, bu firmaların 10 bin liraya varan tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini söyledi.