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1 kuruştan tam 10 bin lira kazanabilirsiniz!

DHA
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Giriş: 04.06.2022 15:22
Alışverişlerde küsuratlı satılan ürünlerde para üstü talep edilmedikçe ödenmiyor. Bu paralar birikerek büyük meblağlara çıkabiliyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, alışverişte 1, 5, 10 kuruş para üstünü 'Bozuk para yok' gerekçesiyle ödemeyen firmalara dava açılabileceğini söyledi. Gündüz, bu firmaların 10 bin liraya varan tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini söyledi.
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