1 kürdan yüzünden az kalsın ölüyordu! 37 yıllık garson o anları A Haber'e anlattı

İsrafil Türkmen 37 yıldır garsonluk yapıyor. Bir gün eline kürdan battı ve deyim yerindeyse ölümden döndü. Ufak bir kürdan batması yüzünden ameliyat olan tüm kolu alçıya alınan Türkmen'nin müşterilerden bir ricası var. Peçetelerin içine kürdan koymayın!

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