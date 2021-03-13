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0){for(t=0;t
13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA 1 kürdan yüzünden az kalsın ölüyordu! 37 yıllık garson o anları A Haber'e anlattı Giriş: 13.03.2021 00:08 Güncelleme:13.03.2021 00:09 İsrafil Türkmen 37 yıldır garsonluk yapıyor. Bir gün eline kürdan battı ve deyim yerindeyse ölümden döndü. Ufak bir kürdan batması yüzünden ameliyat olan tüm kolu alçıya alınan Türkmen'nin müşterilerden bir ricası var. Peçetelerin içine kürdan koymayın! DİĞER