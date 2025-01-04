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1 kişinin öldüğü spot dükkanı yangınında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

1 kişinin öldüğü spot dükkanı yangınında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 14:21
Antalya’da spot dükkanını ateşe vererek, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ufuk B. (40), ifadesinde, "Spotçu arkadaşa 200 TL verip, sahte alkol almasını istedim. Bana 100 TL geri verdi. Ben de '200 TL verdim, diğer 100 TL'ye ne oldu' dedim. Sonra kavga ettik. Yangın günü de iş yerine gittim ve orada tartıştık ve kavgamız büyüdü. Bir anda yangın çıktı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum” dedi.
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1 kişinin öldüğü spot dükkanı yangınında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
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