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1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

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Giriş: 16.03.2024 15:08
Güncelleme:16.03.2024 15:08
Hatay’ın Antakya ilçesinde bir otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 şahsa çarpmış ve kazada 1 kişi ölmüştü. Feci kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde çarpmanın etkisiyle 2 şahsın havaya uçtuğu görüldü.
1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
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