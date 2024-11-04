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1 kişinin öldüğü doğal gaz patlamasında hasar alan evin içi cep telefonu ile görüntülendi

1 kişinin öldüğü doğal gaz patlamasında hasar alan evin içi cep telefonu ile görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 03:31
Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasında hasar gören evlerden birisi cep telefonu ile görüntülendi. Patlamanın dehşetinin gözler önüne serildiği görüntülerde, apartman dairesinin duvarlarının yıkıldığı görüldü. Görüntülerde ayrıca dairenin tavanının çökmek üzere olduğu dikkatlerden kaçmazken, eşyaların ise dağıldığı kameraya yansıdı. İşte o anlar
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