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1 haftadır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı | Çorum'da yürek sızlatan olay

İHA
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Giriş: 16.11.2021 20:48
Çorum’da yaklaşık bir haftadır kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Bekir Güvenç isimli genç ailesinin ihbarı üzerinde her yerde aranıyordu. Genç adamla ilgili acı haber geldi. Günevç'in cansız bedeni metruk bir binanın çatısında bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Edinilen bilgilere göre, Çorum'da yaşayan Bekir Güvenç (24) bir hafta önce evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi.

EKİPLERİ HAREKETE GEÇİREN İHBAR

Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan gencin bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kayıp genci arama çalışmaları sürerken, 112 Acil Çağrı merkezini arayan vatandaşlar, Kunduzhan Mahallesi 2'nci Oruç Sokakta bulunan boş bir evin çatı katında bir kişinin hareketsiz yattığını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede çatıda bulunan kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesedin bir haftadır kayıp olan Bekir Güvenç'e ait olduğu tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

YEPAŞ ekiplerinin bölgede yaptığı enerji kesintisinin ardından Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilen gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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