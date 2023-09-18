1 gramı 1 milyon insanı zehirleyebilir... Konserve yaparken dikkat! Uzman isim A Haber'de tek tek anlattı

Evde yapılan konserve nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Peki konserve yaparken neye dikkat edilmeli? Nasıl zehirliyor? Beslenme Uzmanı Derya Zünbülcan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili hayati uyarılarda bulundu.

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