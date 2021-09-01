01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 1 Eylül 2021 Hava durumu | Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! 1 Eylül 2021 İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?.

1 Eylül 2021 Hava durumu | Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! 1 Eylül 2021 İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?.

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2021 09:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış beklendiği duyurulurken, vatandaşlar olası afetlere karşı uyarıldı. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Motosiklet gaspçıları tutuklandı!
Motosiklet gaspçıları tutuklandı!
Bisiklet hırsızı kamerada!
Bisiklet hırsızı kamerada!
Yaralı baykuşa evladı gibi bakıyor
Yaralı baykuşa evladı gibi bakıyor
İzmir depremi davası
İzmir depremi davası
Tam bir mucize! Ömrü uzatıyor
Tam bir mucize! Ömrü uzatıyor
CHP’li yöneticilerin sitesinde kediler toplandı
CHP’li yöneticilerin sitesinde kediler toplandı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Film gibi olay! Milyoner oldu
Film gibi olay! Milyoner oldu
İlk mezatlar gerçekleşti! İşte balık fiyatları
İlk mezatlar gerçekleşti! İşte balık fiyatları
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
’Yanıyorsun Fuat abi’ gerçek oldu
'Yanıyorsun Fuat abi' gerçek oldu
İstanbul’da korkutan olay! Peş peşe patlamalar...
İstanbul'da korkutan olay! Peş peşe patlamalar...
Daha Fazla Video Göster