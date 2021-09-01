1 Eylül 2021 Hava durumu | Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! 1 Eylül 2021 İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış beklendiği duyurulurken, vatandaşlar olası afetlere karşı uyarıldı. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...