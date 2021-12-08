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1 Euro’ya mağara satın aldılar saraya çevirdiler! Mağaranın son halini görenler gözlerine inanamadı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.12.2021 16:10
Genç çift bir euro karşılığında kireç taşı içerisine oyulmuş, yaşanılmaz halde olan bir mağara ev satın aldı. Kendi çaba ve imkanlarıyla mağara evi öyle bir hale getirdiler ki satan bile bin pişman oldu.
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