1 aylık yeni eşten korona yalanıyla inanılmaz dolandırıcılık

Adana’da bir müteahhit 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Eşine ‘Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme’ diye mesaj atan kadın, 150 bin lira değerindeki düğün altınlarını ve evdeki su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaları alıp eşi hakkında da ‘Beni darp etti’ diyerek suç duyurusunda bulunup kayıplara karıştı. Eşinden şikayetçi olan adam, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.