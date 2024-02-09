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-15 derece soğuk havada av! Tilkinin fare avı kamerada

İHA
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Giriş: 09.02.2024 12:11
Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Ardahan'da, aç kalan tilkiler kar altında bulunan fareleri hareketlerine göre izleyerek yakalıyor.
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