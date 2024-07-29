30 Temmuz 2024, Salı
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Zulme sessiz kalmadı, istifa etti! İsrail'de görev yapıyordu zulme dayanamadı, döndü...
Sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'de dün akşam İsrail’de görev yapan Profesör Abdullah Palazoğlu vardı. Gazze'deki zulmün en yakın tanıklarındandı 'Palazoğlu'. Gözleri önünde yaşanan katliama daha fazla dayanamadı, 8 yıllık görevinden istifa edip vatanına geri döndü. Bakın neler anlattı?