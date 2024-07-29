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Zulme sessiz kalmadı, istifa etti! İsrail'de görev yapıyordu zulme dayanamadı, döndü...

Zulme sessiz kalmadı, istifa etti! İsrail'de görev yapıyordu zulme dayanamadı, döndü...

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 23:20
Sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'de dün akşam İsrail’de görev yapan Profesör Abdullah Palazoğlu vardı. Gazze'deki zulmün en yakın tanıklarındandı 'Palazoğlu'. Gözleri önünde yaşanan katliama daha fazla dayanamadı, 8 yıllık görevinden istifa edip vatanına geri döndü. Bakın neler anlattı?
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