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Yıldız Asyalı sahnede fena düştü! Monitörle yuvarlandı

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Giriş: 04.08.2022 16:19
Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Hayat Bilgisi gibi dizilerle hafızalara kazınan Yıldızı Asyalı, sahnede fena düştü. Keman çaldığı anda dengesini kaybeden oyuncu Asyalı'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.
Yıldız Asyalı sahnede fena düştü! Monitörle yuvarlandı
Yıldız Asyalı sahnede fena düştü! Monitörle yuvarlandı
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