04 Ağustos 2022, Perşembe
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Yıldız Asyalı sahnede fena düştü! Monitörle yuvarlandı
Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Hayat Bilgisi gibi dizilerle hafızalara kazınan Yıldızı Asyalı, sahnede fena düştü. Keman çaldığı anda dengesini kaybeden oyuncu Asyalı'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.