Yıldız Asyalı sahnede fena düştü! Monitörle yuvarlandı

Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Hayat Bilgisi gibi dizilerle hafızalara kazınan Yıldızı Asyalı, sahnede fena düştü. Keman çaldığı anda dengesini kaybeden oyuncu Asyalı'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.