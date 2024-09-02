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Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de!

Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 11:54
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" ilk bölümüyle 3 Eylül Salı akşamı başlıyor.
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül’de atv’de!
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de!
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