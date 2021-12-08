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Yalnız Kurt yakında atv'de başlıyor

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Giriş: 08.12.2021 13:22
Güncelleme:08.12.2021 13:22
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İddialı dizinin fragmanı ise büyük heyecan uyandırdı. "İhanetin üzerine yürüdüm; anlatamadım, inandıramadım. Yalnız kaldım." sözleri ise yayınlanan fragmana damga vurdu. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.
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