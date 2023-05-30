30 Mayıs 2023, Salı
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Üvey Anne'den beklenen tanıtım geldi!
Üvey Anne dizisi ilk tanıtımı ile atv ekranında izleyicisiyle buluştu. Büyük bir heyecan yaratan Üvey Anne 1. tanıtım sosyal medyada da çok beğenildi. İşte başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ile Kutsi'yi buluşturan Üvey Anne’nin dizinin ilk tanıtımından görüntüler...