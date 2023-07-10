10 Temmuz 2023, Pazartesi
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Üç kişilik yıl dönümü kutlaması! Neslihan Atagül Murat Dalkılıç’ı paylaşarak takıldı! “Bela hala bizimle”
İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, evliliklerinin 7’nci yılını romantik paylaşımlarla kutladı. Çifte yakın arkadaşları Murat Dalkılıç da eşlik etti. 3’lü kutlama yapan ekibin eğlenceli anları sosyal medyaya yansıdı. Murat Dalkılıç’a takılmayı ihmal etmeyen Neslihan Atagül, ‘Bela hala bizimle’ ifadelerini kullandı. İşte o anlar...