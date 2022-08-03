Turkuvaz Medya’ya iki ödül birden

Turkuvaz Medya Grubu zirvenin en'leri ödül töreninde yine adından söz ettirdi. Yılın en dikkat çeken kadın haber spikeri ödülü A Para'nın başarılı ismi Duygu Gözde Arslan'a verilirken, yılın en dikkat çeken muhabiri ödülü ise A Haber muhabiri Murat Dada'ya verildi.

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