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Turkuvaz Medya’ya iki ödül birden

A Haber
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Giriş: 03.08.2022 09:51
Turkuvaz Medya Grubu zirvenin en'leri ödül töreninde yine adından söz ettirdi. Yılın en dikkat çeken kadın haber spikeri ödülü A Para'nın başarılı ismi Duygu Gözde Arslan'a verilirken, yılın en dikkat çeken muhabiri ödülü ise A Haber muhabiri Murat Dada'ya verildi.
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Turkuvaz Medya’ya iki ödül birden
Turkuvaz Medya’ya iki ödül birden
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