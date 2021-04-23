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Turkuvaz Medya Ailesinin en yeni üyesi ‘'Fikriyat Çocuk'' yayında

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Giriş: 23.04.2021 19:47
Turkuvaz Medya Grubu dijital ailesinin en küçük üyesi Fikriyat Çocuk, yayın hayatına "merhaba" dedi. Çok özel içeriklerin, milli değerlerimizle zenginleştirilerek, dijital platformun en eğlenceli imkânları ile çocuklara sunulacağı Fikriyat Çocuk internet sitesine www.fikriyatcocuk.com adresinden ulaşılabilecek.

Eğlenceli ve bilgilendirici bu dijital platformda çocukları birbirinden renkli sürprizler bekliyor. İzlemeye doyamayacağınız eğlenceli videolara, heyecanla takip edeceğiniz özel masal anlatımlarına, her an her yerde dinleyebileceğiniz podcastlere, her çocuğun oynamaktan büyük keyif alacağı oyunlara ve etkinliklere, her gün özel bir emekle güncellenen Fikriyat Çocuk'tan ulaşabileceksiniz.Bu mecrada, sadece çocuklar düşünülmedi, anne ve babalar için de özel bir köşe açıldı.

"Her şey çocuklar için" sloganıyla çocuklara dair her fikrin "Fikriyat Çocuk" farkıyla ve kendi değerlerimizle harmanlanarak en renkli şekilde sunulacağı bu yeni mecramızda, amaç özellikle çocukların dünyasında güzel bir iz bırakmak.

Çocukların eğlenirken, öğrenirken, oynarken kısacası her ihtiyaç duyduğunda en çok güvendiği ve hayatının bir parçası hâline getirecekleri bir adres olmayı hedefliyoruz.

Fikriyat Çocuk'un birbirinden nitelikli bu içerikleri sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.

Çocuklar için bu renkli dünyanın girişi bir tık ötede:

www.fikriyatcocuk.com

Her şey çocuklar için!

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