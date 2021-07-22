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Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme: Adliyeye sevk edildi! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım

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Giriş: 22.07.2021 16:48
ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Büyükşen cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Herkesin soluksuz takip ettiği olayda Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 1 kişinin daha adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan Osman Büyükşen Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı! İşte detaylar...
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