Türkiye 74 yaşındaki Osman amcayı konuşuyor! Evlendi hayatının hatasını yaptı: Esra Erol'dan yardım istedi | 27 yaş küçük karısı altınları alıp kaçtı.

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün programa katılan 74 yaşında Osman Akay'ın hikayesi damga vurdu. Osman Akay, kızı Ayşe Yazıcı ile programa katıldı. Kızı Ayşe Yazıcı, babası Osman Akay'a beraber hayat kurabileceği bir eş adayı aradı. Osman Akay'ın karşısına kızının vesilesiyle ise 47 yaşındaki Necla Dal çıktı. İkili 4 ay yapılan nişanın ardından evlilik sürecine girdi. 74 yaşındaki Osman Akay, kendisinden 27 yaş küçük karısı Necla Dal Akay tarafından kandırıldığını iddia etti. Osman Amca, "Karım altınları alıp evden kaçtı." dedi. İşte detaylar....