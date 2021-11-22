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Türkan Şoray yanıtı üzdü! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan Yeşilçam sorusu

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Giriş: 22.11.2021 02:17
Güncelleme:22.11.2021 02:17
21 Kasım 2021 Pazar akşamı ATV ekranında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına "Yeşilçam" sorusu damga vurdu. Yarışmacının 50 bin TL değerindeki soruya çift joker hakkını kullandı. İlk olarak Türkan Şoray yanıtı verdi ardından ise Ediz Hun yanıtını verdi iki yanıtta da doğru cevabı bulamayarak yarışmadan 30 bin TL ile ayrıldı. İşte o soru ve yanıtı...
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