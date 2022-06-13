13 Haziran 2022, Pazartesi
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Tuba Büyüküstün paylaşımıyla beğeni topladı
Kara Para Aşk, Asi ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, son olarak paylaştığı video ile dikkat çekti.