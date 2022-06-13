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Tuba Büyüküstün paylaşımıyla beğeni topladı

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Giriş: 13.06.2022 14:40
Kara Para Aşk, Asi ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, son olarak paylaştığı video ile dikkat çekti.
Tuba Büyüküstün paylaşımıyla beğeni topladı
Tuba Büyüküstün paylaşımıyla beğeni topladı
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