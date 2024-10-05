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Şüpheli ölümde korkunç detay!

Şüpheli ölümde korkunç detay!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 21:09
Esra Erol, 21 Eylül’den bu yana hayatını kaybeden 'Veysel Yurulmaz'ın şüpheli ölümünün izini sürmeye devam ediyor. Genç adamın ölmeden önce, uyuşturucu madde etkisindeyken sokağa atıldığı, göz göre ölüme gönderildiği ortaya çıktı. Dünkü programda yaşananlar, ekran başındakileri şaşkına çevirdi.
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Şüpheli ölümde korkunç detay!
Şüpheli ölümde korkunç detay!
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