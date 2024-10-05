Şüpheli ölümde korkunç detay!

Esra Erol, 21 Eylül’den bu yana hayatını kaybeden 'Veysel Yurulmaz'ın şüpheli ölümünün izini sürmeye devam ediyor. Genç adamın ölmeden önce, uyuşturucu madde etkisindeyken sokağa atıldığı, göz göre ölüme gönderildiği ortaya çıktı. Dünkü programda yaşananlar, ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN