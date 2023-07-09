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Serdar Ortaç’tan şoke eden yeni şarkı açıklaması! "Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur?"

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Giriş: 09.07.2023 16:31
Chloe Loughnan ile ayrılığının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam eden Serdar Ortaç, bu kez sevenlerini endişelendirdi. Yeni şarkısı 'Pare Pare'nin çıkış tarihi açıklayan şarkıcının "Çıksa ne olur çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış" sözleri takipçilerini şaşırttı. İşte Serdar Ortaç'ın gündem olan o paylaşımı...
Serdar Ortaç’tan şoke eden yeni şarkı açıklaması! Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur?
Serdar Ortaç’tan şoke eden yeni şarkı açıklaması! "Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur?"
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