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Sele kapılan sokak hayvanlarının kurtarılma anı kamerada

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Giriş: 23.07.2021 15:53
Dün meydana gelen sel afetinde Artvin'in Arhavi ilçesinde hayvan barınağı geçen gün sel sularının altında kaldı. Bir takım hayvanlar telef olurken bir takımı da hayvan severlerce kurtarıldı. O dakikalar cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Artvin Arhavi'de gerçekleşen sel afeti, sokak hayvanlarını da vurdu. Kavak mahallesinde yer alan Nero Sokak Hayvanları Barınağı sel sularına esir oldu. Pek çok gönüllü mahsur kalan hayvanları olduğu noktadan taşırken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

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